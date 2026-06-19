В России предупредили о катастрофе для Европы в случае крайней эскалации

Политолог Караганов: Человечество уже находится внутри мировой конфронтации

Человечество уже находится внутри мировой конфронтации, хотя многие предпочитают этого не замечать. Об этом «Царьграду» заявил доктор исторических наук, политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его мнению, руководство России должно подготовиться к любому развитию событий, включая жесткие сценарии, чтобы завершить войну, которую Запад ведет на Украине против России, и предотвратить глобальную катастрофу.

«Я совершенно не хочу, чтобы это ядерное оружие было применено. Но [говорю], что российское руководство должно быть готово к ограниченному применению ЯО, но, естественно, по целям во враждебных странах Европы», — отметил он.

Караганов выразил уверенность, что при крайней эскалации для Европы последствия окажутся катастрофическими.

Ранее Караганов заявил, что время применения тактического ядерного оружия потихонечку наступает.