В России предупредили о катастрофе для Европы в случае крайней эскалации

Человечество уже находится внутри мировой конфронтации, хотя многие предпочитают этого не замечать. Об этом «Царьграду» заявил доктор исторических наук, политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
По его мнению, руководство России должно подготовиться к любому развитию событий, включая жесткие сценарии, чтобы завершить войну, которую Запад ведет на Украине против России, и предотвратить глобальную катастрофу.
«Я совершенно не хочу, чтобы это ядерное оружие было применено. Но [говорю], что российское руководство должно быть готово к ограниченному применению ЯО, но, естественно, по целям во враждебных странах Европы», — отметил он.
Караганов выразил уверенность, что при крайней эскалации для Европы последствия окажутся катастрофическими.
Ранее Караганов заявил, что время применения тактического ядерного оружия потихонечку наступает.