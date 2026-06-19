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15:15, 19 июня 2026Россия

В России предупредили о катастрофе для Европы в случае крайней эскалации

Политолог Караганов: Человечество уже находится внутри мировой конфронтации
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Человечество уже находится внутри мировой конфронтации, хотя многие предпочитают этого не замечать. Об этом «Царьграду» заявил доктор исторических наук, политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его мнению, руководство России должно подготовиться к любому развитию событий, включая жесткие сценарии, чтобы завершить войну, которую Запад ведет на Украине против России, и предотвратить глобальную катастрофу.

«Я совершенно не хочу, чтобы это ядерное оружие было применено. Но [говорю], что российское руководство должно быть готово к ограниченному применению ЯО, но, естественно, по целям во враждебных странах Европы», — отметил он.

Караганов выразил уверенность, что при крайней эскалации для Европы последствия окажутся катастрофическими.

Ранее Караганов заявил, что время применения тактического ядерного оружия потихонечку наступает.

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