Россиян предупредили о «работе» с вовлечением в дроперство

Аналитик Пожарская заявила, что мошенники предлагают «работу» с вовлечением в дроперство

Мошенники-«рекрутеры» обманывают россиян чаще всего при помощи предоплаты за работу, манипуляций с зарплатой, предложений вложиться в «перспективный проект», фальшивых вакансий, а также вовлечения в дроперство. Об этом RT рассказала эксперт «Народного фронта» Александра Пожарская.

Как предупредила аналитик, злоумышленники также могут попросить оплатить обучение, оформление документов, выпуск карты, покупку инструментов или доступ к системе. Кандидата могут также попросить выполнить большое тестовое задание, после «проверки» которого мошенники исчезают, не заплатив.

«Манипуляции с зарплатой — на этапе переговоров обещают нереально высокий доход за простую работу или после начисления зарплаты просят оплачивать комиссию за фальшивые стажировки по QR-коду», — объяснила Пожарская один из видов обмана россиян.

Она предупредила также о предложениях вложиться в «перспективный проект» или оформить на себя кредит. «Вовлечение в дроперство — "работодатель" предлагает через свои счета, карты или аккаунты принимать деньги и переводить их на другие счета», — рассказала об опасной схеме специалист.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не потерять деньги и не оказаться на скамье подсудимых самому, при поиске работы стоит придерживаться простых правил: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то стоит остановиться.

«Игнорируйте давление. Если вас торопят, создают ощущение срочности... — это манипуляция. Спешка — это прием мошенников», — добавила Пожарская.

Также она посоветовала проверять потенциального работодателя в публичных базах данных и внимательнее изучать саму вакансию. В ней должны быть четкие обязанности, условия труда, размер и порядок оплаты. Туманные формулировки тоже должны стать тревожным сигналом.

«Проверьте домен сайта и адрес корпоративной почты. Не передавайте личные и финансовые данные на ранних этапах. Трудовой договор и необходимые реквизиты обычно оформляют уже после принятия решения о найме», — объяснила специалист.

В заключение Пожарская напомнила никогда не сообщать коды из СМС, пароли, сроки действия карт, CVV/CVC-коды.

Ранее россиянам назвали лучшую стратегию для защиты от мошенников.