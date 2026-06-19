Греция предупредила Зеленского после инцидента с морским дроном

Премьер Греции Мицотакис предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном ВСУ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время саммита в Брюсселе встретился с главой Украины Владимиром Зеленским и предупредил его о необходимости не допускать расширения военных операций за пределы существующей зоны боевых действий. Об этом сообщает Euractiv.

Слова греческого премьера прозвучали после инцидента с морским дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненным взрывчаткой, который в мае видели у берегов Греции в районе острова Лефкада в Ионическом море.

При этом в общем Мицотакис выразил поддержку Украине в ходе общения с Владимиром Зеленским.

В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев приносит извинения Греции из-за обнаруженного моряком в пещере безэкипажного катера. По данным греческих СМИ, в лодке находилось от 100 до 300 килограмм взрывчатки, впоследствии ее изъяли и уничтожили саперы.