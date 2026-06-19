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18:39, 19 июня 2026Культура

«Гринч» с Джимом Керри получит продолжение спустя 26 лет

THR: Джим Керри может вернуться к роли Гринча в сиквеле культового фильма
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Гринч – похититель Рождества»

Студия Universal приступила к работе над сиквелом фильма «Гринч — похититель Рождества». Об этом пишет The Hollywood Reporter (THR).

Исполнитель главной роли Джим Керри может вернуться к культовому образу. Сообщается, что с актером ведутся переговоры. По информации издания, в качестве режиссера выступит Рон Ховард, работавший над оригинальной картиной.

Комедия «Гринч — похититель Рождества» вышла на экраны в 2000 году. В 2001-м фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший грим».

Ранее Джим Керри стал обладателем французской кинопремии «Сезар» за карьерные достижения. Торжественная церемония состоялась во Франции, награду 64-летнему артисту вручил режиссер картины «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри.

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