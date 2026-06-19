Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

В США хозяйка воссоединилась с собакой, пропавшей 12 лет назад

В США женщина воссоединилась с собакой через 12 лет после того, как она исчезла. Об этом сообщает The Dodo.

Самка померанского шпица по кличке Спарклз пропала в 2014 году из двора дома семьи Боада в Мирамаре, штат Флорида. Ее хозяйка Кейт Боада искала собаку по всей округе, расклеивала объявления, а затем сообщила о пропаже в ветеринарную клинику и компанию, выдавшую микрочип. Спустя 12 лет собаку обнаружили на улицах соседнего округа Броуард.

Местная жительница отвезла ее в приют, где при сканировании обнаружился чип. Директор приюта Кара Старзик связалась с Кейт Боада. Женщина сперва подумала, что ей звонят мошенники, но, несмотря на скепсис, согласилась на встречу.

Дочь Кейт, которой на момент исчезновения Спарклз было 12 лет, приехала за псом в приют. Воссоединение было эмоциональным: собака сразу узнала семью, не проявляла страха и вела себя так, будто разлуки и не было. Однако здоровье шпица оказалось плачевным: истощение, плохие зубы, сильная катаракта, анемия и почечная недостаточность третьей стадии — по всей видимости, в последние годы за Спарклз не ухаживали.

Боада каждый день ставит собаке капельницы и дает лекарства, и недавний визит к ветеринару показал улучшение. «Я взяла ее со всем, что есть — и с хорошим, и с плохим. Я хочу дать ей любовь, потому что видно, что там, где она жила, ее не любили», — говорит Боада. Сейчас Спарклз наслаждается поездками в магазин, лежит на диване и всюду следует за хозяйкой. Хозяйка знает, что у собаки мало времени, но обещает сделать все, чтобы ее последние дни были комфортными.

Ранее сообщалось, что жительница США Джорджин воссоединилась с собакой по кличке Форк-Кэл спустя 11 лет после ее исчезновения. Ее нашел неравнодушный прохожий.