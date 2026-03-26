Семья воссоединилась с украденной 11 лет назад собакой

В США семья вернула себе собаку, украденную 11 лет назад

Жительница США Джорджин воссоединилась с собакой по кличке Форк-Кэл спустя 11 лет после ее исчезновения. Об этом сообщает WPVI.

В 2015 году у семьи из Филадельфии украли двух собак. Одну из них скоро удалось вернуть домой, а другую — Форк-Кэла — так и не смогли найти. Тем не менее хозяева решили не отчаиваться и продолжали обновлять информацию, что этого пса ищут.

Спустя 11 лет Джорджин позвонили из приюта и сообщили, что Форк-Кэла нашел неравнодушный прохожий. Ветеринары обнаружили на собаке микрочип и смогли связаться с ее владельцами.

«Я подумала, что это шутка. Это просто поражает, я не могу поверить, что спустя столько лет он вернулся», — поделилась эмоциями Джорджин. По словам женщины, Форк-Кэл сейчас очень стар. Она надеется подарить ему лучшие последние годы жизни в окружении любящей семьи.

Ранее сообщалось, что в Китае семь украденных у хозяев собак сбежали с бойни и сумели вернуться домой. Скорее всего, их похитили владельцы фабрики по производству собачьего мяса.