Семь дружных собак сбежали с бойни и попали на видео

В Китае собаки сбежали с бойни и самостоятельно вернулись домой

В Китае семь украденных у хозяев собак сбежали с бойни и сумели вернуться домой. Об этом пишет Daily Mail.

Дружную группу из семи собак разных пород заметили на шоссе в городе Чанчунь, провинция Гирин, 16 марта. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда животные двигались вдоль обочины дороги. Мужчина попытался отвести их в более безопасное место, но собаки проигнорировали его и продолжили путь. Очевидец обратил внимание, что группу вел корги, а у немецкой овчарки была травма, однако она находилась в центре группы, контролируя ситуацию. При этом корги время от времени останавливался и проверял, чтобы никто не отставал.

Позже собакам стали помогать волонтеры, которые наблюдали за ними с помощью дрона. Сотрудник зоозащитной организации заявил, что все животные были из одной деревни и их, скорее всего, похитили владельцы фабрики по производству собачьего мяса. Хотя теперь жители Китая почти не едят собак, на севере страны эта традиция еще сохраняется. Некоторые люди там считают, что собачатина особенно полезна зимой.

Как пояснили волонтеры, хотя кое-где в Китае еще существуют собачьи фермы, большинство владельцев небольших цехов предпочитают воровать бездомных или домашних животных, так как их разведение стоит больших денег.

Сбежавшая группа собак благополучно вернулась домой 18 марта. Выяснилось, что все животные были похищены из трех семей. Владелица корги, который вел беглецов, рассказала, что он всегда был очень сообразительным и легко находил дорогу к дому.

В Китае употребление в пищу собачьего мяса не запрещено напрямую, однако порицается обществом. Первым городом, который полностью запретил поедание собак и кошек, стал в 2020 году Шэньчжэнь.

