Из жизни
15:17, 17 февраля 2026Из жизни

Бездомная собака привела полицейских к потерявшемуся трехлетнему мальчику

В США потерявшегося мальчика нашли благодаря бездомной собаке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Louisville Metro Police Department

В США бездомная собака помогла полицейским найти потерявшегося ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Патрульные в Луисвилле, штат Кентукки, прибыли на вызов о пропавшем трехлетнем мальчике и уже начали искать ребенка, когда к ним подбежала собака без ошейника. Пес начал лаять. Полицейский Джош Томпсон признался, что поначалу с недоверием отнесся к незнакомой дворняге, но та не отставала и буквально заставила последовать за ней. Животное провело патрульных через задний двор к гаражу, где в припаркованной машине оказался заперт испуганный мальчик.

Благодаря инструкциям Томпсона ребенок сумел открыть дверцу автомобиля. Он не пострадал и вскоре воссоединился с семьей.

Коллеги Томпсона в шутку назвали четвероногого помощника Лэсси — в честь знаменитой собаки из одноименного сериала. Местные жители рассказали, что добродушный пес часто гуляет по району в хорошую погоду. Сам полицейский назвал случившееся «божьим благословением».

Ранее полицейская собака в отставке из Великобритании нашла и спасла пожилого мужчину, который потерялся. Это была ее первая прогулка после операции.

