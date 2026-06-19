Иранскую певицу приговорили к порке плетью

Певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам плетью в Иране за выступление без хиджаба

Иранскую певицу Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды приговорили к 74 ударам плетью из-за выступления без хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

В декабре 2024 года 29‑летняя Ахмади исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan в прямом эфире на своем YouTube‑канале. Выступление стало вирусным и набрало миллионы просмотров, однако девушка была во время выступления без хиджаба.

В итоге ее приговорили к порке. Также суд провинции Кум запретил артистке покидать страну и заниматься творчеством в течение двух лет за оскорбление общественной нравственности. Опубликованное видео охарактеризовали как «вульгарный и аморальный контент».

Ранее сообщалось, что против иранской певицы Парасту Ахмади и ее производственной группы возбудили уголовное дело за исполнение музыки в прямом эфире без хиджаба.