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11:36, 19 июня 2026Из жизни

К предполагаемому Ноеву ковчегу отправят экспедицию

Власти Турции выдали разрешение на изучение предполагаемых останков Ноева ковчега
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom  

Исследователи получили от властей Турции разрешение на изучение предполагаемого Ноева ковчега в районе горы Арарат. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа ученых из организации Noah’s Ark Scans добилась официального согласия на проведение масштабных неразрушающих исследований в формации Дюрупинар, которую многие считают окаменевшими останками библейского судна.

Формация Дюрупинар представляет собой лодкообразный холм длиной около 160 метров, расположенный в 30 километрах от горы Арарат в восточной Турции. Местные жители обратили на него внимание еще в 1948 году, когда землетрясение обнажило его очертания. Сторонники библейской версии указывают на поразительное совпадение размеров: в Книге Бытия говорится о ковчеге длиной 300 локтей, что примерно соответствует 160 метрам.

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Предстоящая экспедиция обещает стать самой технологичной в истории изучения этого места. Ученые планируют использовать неразрушающее бурение, георадар, тепловизоры и специальный подземный дрон «Гофер» для картографирования аномалий под поверхностью.

Предыдущие сканирования уже выявили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые исследователи считают возможными отсеками судна. Анализ почвы также показал повышенное содержание органики и калия — признаки, характерные для разложившейся древесины.

Представитель команды Лорен Витцке заявила, что это не просто научная экспедиция, а попытка доказать реальность теории, над которой смеялась значительная часть научного сообщества. Работы начнутся позднее в этом году.

Ранее исследователь Джимми Корсетти заметил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в Турции. В 1587 году итальянский картограф Урбано Монте завершил работу над «Планисферой» — огромным полотном, состоящим из 60 рукописных листов.

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