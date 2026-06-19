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09:02, 19 июня 2026Путешествия

Изнасиловавшему и пытавшему иностранку в отеле Франции мужчине вынесли приговор

Изнасиловавший иностранку в отеле Франции мужчина проведет за решеткой 25 лет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

Мужчине, который изнасиловал и пытал иностранку в отеле на севере Франции, вынесли приговор — он проведет за решеткой 25 лет. Об этом сообщает Actu17.

Уточняется, что суд признал 26-летнего гражданина Туниса Азиза Луссаифа виновным в многократном насилии и пытках с помощью канцелярского ножа. Он истязал свою жертву в течение почти двух часов, а после ареста отказывался признавать вину, заявив, что все случилось по обоюдному согласию.

Инцидент произошел еще в июле 2022 года во французском городе Рубе на границе с Бельгией. Преступник был наемным рабочим, который должен был поменять в гостиничных номерах ковры. В связи с этим у него были ключи от комнат постояльцев. К одной из них он проник, после чего подверг ее насилию.

Более того, после ареста выяснилось, что Луссаифа может быть причастен к еще одному изнасилованию — оно случилось в Тулоне в 2020 году, пострадавшей оказалась россиянка.

Ранее мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании. Подозреваемым оказался 32-летний тунисец.

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