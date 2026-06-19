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02:37, 19 июня 2026Мир

Каллас призвали поработать над идеей запрета на въезд в ЕС участникам СВО

Саммит ЕС посоветовал Каллас поработать над идеей запрета на въезд в союз участникам СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Laia Ros / Reuters

Саммит Евросоюза посоветовал верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас еще поработать над идеей запретить въезд в Евросоюз для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить пункт о запрете въезда всех участников СВО на территорию Евросоюза в 21-й пакет санкций против России.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, фон дер Ляйен ошибочно полагает, что Европа — мечта для российских бойцов. Он подчеркнул, что это не та Европа, которую все знали еще 20 или 30 лет назад.

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