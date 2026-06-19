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18:14, 19 июня 2026Бывший СССР

Каллас «шокировала» эстонских учителей обращением на русском языке

Министр образования Эстонии Каллас «шокировала» учителей обращением на русском языке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Министр образования Эстонии Кристина Каллас обратилась к родителям выпускников государственной гимназии на русском языке и шокировала этим учителей. Об этом сообщает ERR.

Уточняется, что это случилось в Кохтла-Ярве. Министр поздравила детей по-эстонски, после чего по-русски поблагодарила их семьи за поддержку закона о переходе образования на эстонский язык.

«Это было настолько шокирующим, что саму речь я уже не помню так точно», — рассказала изданию одна из присутствовавших на мероприятии учителей.

Ранее стало известно, что желающие попасть в Россию из Эстонии начали ночевать на границе. Туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством.

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