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18:47, 19 июня 2026Экономика

Каспийскому морю предрекли внезапные перемены

Геолог Крыленко: Уровень Каспийского моря может повыситься в любой момент
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уровень Каспийского моря рискует повыситься, и произойти это может в любой момент. Внезапные перемены предрекла водоему руководитель Лаборатории литодинамики и геологии Южного отделения ИО РАН Марина Крыленко, ее слова передает РИА Новости.

Подобное уже случалось в конце XX века, но точные причины так и не удалось выяснить. «Соответственно, предсказать новое повышение пока не представляется возможным — а оно может начаться буквально в любой момент», — подчеркнула эксперт.

При этом сейчас, когда уровень Каспийского моря достаточно низкий, вся прибрежная полоса и высохшие лагуны активно застраиваются, не учитывая возможные последствия, отметила Крыленко.

Ранее причиной обмеления Каспийского моря назвали изменение климата. По словам ученых, проблема не связана с регулированием стока воды на Волге. Исправить ситуацию смогут только совместные усилия пяти стран, которые граничат с водоемом.

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