Россиянам подсказали способы спасти клубнику от дождей

Агроном Воробьев: Клубника больше других культур страдает от затяжных дождей

Плодовые культуры, особенно клубника, могут пострадать из-за затяжных дождей. Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал Life.ru, как их спасти.

Биолог объяснил, что влажность провоцирует гниение клубники, особенно если ягода лежит на земле. Поэтому после затяжных осадков важно убрать все подгнившие ягоды, чтобы они не заражали другие.

Также, рассказал Воробьев, надо аккуратно прорыхлить междурядья, чтобы земля сохла быстрее, и при возможности подложить под ягоды сухую солому, опилки или агротекстиль. Кроме того, важна своевременная обработка кустов препаратами от грибков, но нужно следить, чтобы на ягоды химия не попадала.

Если клубника укрыта пленкой, то при хорошей погоде можно снимать пленочные укрытия, чтобы земля и кусты как следует просохли, добавил эксперт.

Ранее в России начали выращивать клубнику на дне Волги. Автор проекта Михаил Журавлев установил под водой специальную конструкцию с автономной системой жизнеобеспечения для растения.