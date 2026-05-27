В России начали выращивать клубнику на дне Волги

В Волгограде запустили эксперимент по выращиванию клубники прямо на дне Волги

В Волгограде запустили необычный эксперимент по выращиванию клубники прямо на дне Волги. Автор проекта Михаил Журавлев установил под водой специальную конструкцию с автономной системой жизнеобеспечения для растения. Об этом стало известно из пресс-релиза, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Для работы установки с поверхности подаются воздух и энергия. По задумке автора, внутри системы должен работать почти замкнутый цикл: вода испаряется, затем конденсируется внутри аппарата и снова возвращается к растению.

Журавлев рассказал, что хотел не просто провести необычный опыт, а показать современные возможности выращивания растений. По его словам, сегодня заниматься этим можно не только на даче или огороде.

«Для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно», — говорится в сообщении.

Следить за проектом можно в группе «Логово ботаника» в соцсети «Одноклассники». Там блогер публикует ежедневные отчеты и показывает, как меняется состояние растения под водой.

Ранее российские ученые из Бурятии создали биостимулятор для повышения урожайности пшеницы в засуху.