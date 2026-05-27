Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 27 мая 2026Экономика

В России начали выращивать клубнику на дне Волги

В Волгограде запустили эксперимент по выращиванию клубники прямо на дне Волги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Центральный парк Волгограда / VK

В Волгограде запустили необычный эксперимент по выращиванию клубники прямо на дне Волги. Автор проекта Михаил Журавлев установил под водой специальную конструкцию с автономной системой жизнеобеспечения для растения. Об этом стало известно из пресс-релиза, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Для работы установки с поверхности подаются воздух и энергия. По задумке автора, внутри системы должен работать почти замкнутый цикл: вода испаряется, затем конденсируется внутри аппарата и снова возвращается к растению.

Журавлев рассказал, что хотел не просто провести необычный опыт, а показать современные возможности выращивания растений. По его словам, сегодня заниматься этим можно не только на даче или огороде.

«Для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно», — говорится в сообщении.

Следить за проектом можно в группе «Логово ботаника» в соцсети «Одноклассники». Там блогер публикует ежедневные отчеты и показывает, как меняется состояние растения под водой.

Ранее российские ученые из Бурятии создали биостимулятор для повышения урожайности пшеницы в засуху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    Россиянин выслушал приговор за терроризм и государственную измену

    Россиянам раскрыли ключевые составляющие активного долголетия

    Бывшая жена Диброва рассказала о работе уборщицей

    В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

    Внук де Голля предупредил о возвращении фашизма

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok