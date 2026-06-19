Куртукова объяснила недовольство Тинькова песней «Матушка»

Куртукова связала гнев Тинькова из-за песни «Матушка» с тоской по отчему дому

Певица Татьяна Куртукова назвала возможную причину негодования бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) из-за ее хита «Матушка». Слова артистки приводит Национальная служба новостей.

Исполнительница предположила, что композиция напомнила «прошедшему огонь, воду и медные трубы» Тинькову о корнях и отчем доме. По словам Куртуковой, с возрастом такие вещи воспринимаются острее. «Его реакция тому подтверждение», — отметила она.

«Тиньков уже доказал всем, что может построить банк, выиграть у лейкемии. Теперь можно доказать себе, что можно просто жить», — заявила певица. Она также посоветовала бизнесмену «перестать искать врагов», поскольку «мир не делится на своих и чужих».

Ранее Тиньков резко раскритиковал россиян, слушающих песню «Матушка» за границей. В частности, бизнесмена не устроила строчка «для других — занозонька», которую, по его мнению, нельзя включать в европейских городах. В ответ Куртукова посоветовала ему лепить пельмени.