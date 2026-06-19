Летевший в Москву самолет сел в другом городе из-за пассажира

Летевший в Москву самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший из Владивостока в Москву 19 июня самолет сел в другом городе из-за одного пассажира. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что борт совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия пассажира. О его состоянии не сообщается. Теперь лайнер прибудет в столичный Шереметьево в 15:30 вместо запланированных 14:05.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту дважды пытался прилететь из Турции в Москву, но вернулся в аэропорт отправления. Причиной стали ограничения в работе воздушной гавани Внуково.