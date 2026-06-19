Магазины назвали ответственными за сохранность вещей в камере хранения

Юрист Хаминский: За оставленные в камере хранения вещи отвечает магазин

Магазин отвечает за сохранность оставленного в камере хранения, даже если предоставление услуги покупателям было бесплатным. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский, отметивший, что табличка «Администрация ответственности не несет» также не освобождает магазин от ответственности. Его цитирует RT.

Эксперт напомнил, что факт помещения вещей в ячейку, по сути, означает заключение договора хранения, регулируемого главой 47 Гражданского кодекса ГК РФ. «Хранитель обязан принять меры для сохранности вещи, а при ее утрате, недостаче или повреждении возместить убытки», — подчеркнул специалист, по словам которого «ответственность может быть ограничена», если оставлены были не рюкзак, верхняя одежда, или иное имущество гражданина, а деньги, драгоценности или иные особо ценные предметы.

Другим поводом для освобождения торговой точки от ответственности, объяснил Хаминский, являются сопутствующие возможному инциденту обстоятельства непреодолимой силы, либо умысел или грубая неосторожность владельца того, что оставлено на хранение.

«При обнаружении пропажи или повреждения вещей необходимо в любом случае немедленно сообщить администрации магазина, потребовать составления акта, запросить видеозаписи и данные свидетелей», — предупредил юрист. После этого, уточнил он, должна последовать письменная претензия с требованием к магазину возместить стоимость утраченного имущества с приложенными документами, подтверждающими его стоимость, при отказе от которой появятся основания для обращения в суд.

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