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16:42, 19 июня 2026Экономика

Москвичам предрекли резкое ухудшение погоды

МЧС: К вечеру пятницы на Москву и область обрушатся грозовые ливни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

К вечеру пятницы, 19 июня, на Москву и область обрушатся грозовые ливни. О резком ухудшении погоды предупредили жителей столичного региона в МЧС.

Ведомство приводит прогноз Центрального управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — согласно нему, кратковременные дожди с грозами начнутся в столичном в ближайшие час-два. Такая погода может сохраниться до 21:00, уточнили синоптики.

Спасатели призвали жителей без необходимости не выходить на улицу, а если без этого не обойтись — одеваться по погоде и брать с собой зонты. Водителям во время ливня посоветовали парковаться у обочины, избегая рекламных щитов и других шатких конструкций. Во время грозы также не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями и высокими металлическими конструкциями. «Помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним», — уточнили в МЧС.

Жителям частных домов в ведомстве посоветовали на время грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Помимо этого, нужно отказаться от топки печи — поднимающиеся над трубой разогретые газы имеют низкое сопротивление и могут стать проводником для разряда молнии.

Ранее россиян предупредили, что во время грозы опасно прятаться в низинах, находиться рядом с водоемами и кататься на велосипедах.

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