Против россиянина возбудили дело из-за разбившегося в ДТП сына

СК возбудил дело против жителя Суздаля, чей сын разбился в ДТП на купленном им байке

В Суздале следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, чей сын разбился в ДТП на купленном им байке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

50-летнему мужчине вменили статью 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По предварительным данным, в 2025 году он приобрел кроссовый мотоцикл марки Motoland Sport 300 R, который не был предназначен для езды по дорогам общего пользования. Транспортное средство без поворотников и зеркал разгонялось до 140 километров в час. На нем ездил 16-летний сын обвиняемого, еще не прошедший обучение.

22 мая на автомобильной дороге подросток не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21723». Юноша получил тяжелые травмы, был госпитализирован, но врачи его не спасли.

Ранее сообщалось, что аналогичное обвинение было выдвинуто против жительницы Владимира за подаренный 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором он попал в ДТП.