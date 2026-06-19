Набиуллина назвала несколько причин роста спроса на наличные

Набиуллина: Рост спроса на наличные связан с затруднениями при безналичной оплате

В России действительно вырос спрос на наличные деньги. Это в ходе пресс-конференции признала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Рассуждая о причинах этой тенденции, она констатировала, что здесь сложно «отделить одно от другого», но указала на налоговую адаптацию и затруднения с платежами в безналичной форме.

В то же время Набиуллина уточнила, что макроэкономически доля наличных в денежной массе увеличилась незначительно, и это не влияет ни на инфляцию, ни на денежно-кредитную политику.

«Общий объем денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денег. Покупательная способность денег, которые находятся в распоряжении у населения, остается неизменной, дополнительного спроса не возникает», — констатировала глава регулятора.

Ранее глава АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что ажиотажный спрос россиян на наличные, зафиксированный весной 2026 года, обусловлен последствиями продолжительного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.