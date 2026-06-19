Начавшую жить вместе пару россиян нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге начавших жить вместе девушку и молодого человека нашли под окнами многоэтажки

В районе Парнас в Санкт-Петербурге начавших жить вместе девушку и молодого человека нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, находясь в паре, 19-летняя россиянка поддерживала связь с родственниками. Она делилась, что испытывает трудности в совместной жизни с партнером.

К месту происшествия приехали близкие обоих молодых людей. Криминалисты и следователи начали выяснять обстоятельства, которые привели к трагедии.

До этого стало известно, что в Петербурге страдавшую расстройством пищевого поведения девушку обнаружили под окнами во дворе дома. Спасти россиянку не удалось.

Еще раньше в Москве 14-летнюю школьницу без признаков жизни заметили на козырьке подъезда.