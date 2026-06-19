Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 19 июня 2026Россия

Начавшую жить вместе пару россиян нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге начавших жить вместе девушку и молодого человека нашли под окнами многоэтажки
Майя Назарова

Фото: Tagsicht / Shutterstock / Fotodom

В районе Парнас в Санкт-Петербурге начавших жить вместе девушку и молодого человека нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, находясь в паре, 19-летняя россиянка поддерживала связь с родственниками. Она делилась, что испытывает трудности в совместной жизни с партнером.

К месту происшествия приехали близкие обоих молодых людей. Криминалисты и следователи начали выяснять обстоятельства, которые привели к трагедии.

До этого стало известно, что в Петербурге страдавшую расстройством пищевого поведения девушку обнаружили под окнами во дворе дома. Спасти россиянку не удалось.

Еще раньше в Москве 14-летнюю школьницу без признаков жизни заметили на козырьке подъезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила беспилотники по Москве

    Два аэропорта Москвы прекратили работу

    Москвичам спрогнозировали потепление

    В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

    Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

    В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

    Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

    Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

    Акции SpaceX за два дня растеряли половину ажиотажного роста

    Россияне дали оценку работе Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok