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15:18, 19 июня 2026Путешествия

Нарколог и хирург спасли россиянку от похмелья во время полета на самолете

Нарколог и хирург-гинеколог спасли россиянку на рейсе из Екатеринбурга в Читу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: More Than Production / Shutterstock / Fotodom

Нарколог и хирург-гинеколог спасли россиянку от похмелья во время полета на самолете из Екатеринбурга в Читу. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава в УрФО Антон Поддубный летел в командировку. В какой-то момент члены экипажа обратились к путешественникам, спросив, есть ли на борту медики. Оказалось, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо: она пожаловалась на повышенное давление и панику.

Поддубный вместе с незнакомым ему хирургом-гинекологом вызвались помочь женщине. Они выяснили, что состояние больной вызвано употреблением большого количества алкоголя. В результате этого у пассажирки началась паническая атака. Необходимое ей лекарство нашлось у других путешественников на борту. Вскоре самочувствие женщины улучшилось.

Ранее врач из Уфы Динара Кулова спасла жизни сразу трех человек на борту самолета. Сначала она при помощи аптечки стабилизировала состояние мужчины, у которого резко упало артериальное давление и проявлялись симптомы слабости и головокружения.

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