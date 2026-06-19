Нарколог и хирург спасли россиянку от похмелья во время полета на самолете

Нарколог и хирург-гинеколог спасли россиянку на рейсе из Екатеринбурга в Читу

Нарколог и хирург-гинеколог спасли россиянку от похмелья во время полета на самолете из Екатеринбурга в Читу. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава в УрФО Антон Поддубный летел в командировку. В какой-то момент члены экипажа обратились к путешественникам, спросив, есть ли на борту медики. Оказалось, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо: она пожаловалась на повышенное давление и панику.

Поддубный вместе с незнакомым ему хирургом-гинекологом вызвались помочь женщине. Они выяснили, что состояние больной вызвано употреблением большого количества алкоголя. В результате этого у пассажирки началась паническая атака. Необходимое ей лекарство нашлось у других путешественников на борту. Вскоре самочувствие женщины улучшилось.

Ранее врач из Уфы Динара Кулова спасла жизни сразу трех человек на борту самолета. Сначала она при помощи аптечки стабилизировала состояние мужчины, у которого резко упало артериальное давление и проявлялись симптомы слабости и головокружения.