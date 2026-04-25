Россиянка спасла жизни сразу трех пассажиров на борту самолета

20:52, 25 апреля 2026

Врач из Уфы Кулова спасла жизни трех пассажиров на борту самолета
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Врач из Уфы Динара Кулова спасла жизни сразу трех человек на борту самолета. Об этом сообщил Минздрав Башкирии во «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, экстренный случай произошел во время рейса Уфа — НовосибирскВладивосток, пассажирам которого стало плохо. На поиск бортпроводниками медика откликнулась заместитель главврача Республиканской клинической больницы имени Куватова, летевшая на Дальневосточный конгресс.

Сначала Кулова при помощи аптечки стабилизировала состояние мужчины, у которого резко упало артериальное давление и проявлялись симптомы слабости и головокружения. В это же время потерял сознание пассажир, сдававший перед полетом кровь в качестве донора. «Пока врач стабилизировала двоих, помощь требовалась и третьему. Несмотря на сложные обстоятельства, она действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям», — говорится в сообщении.

Все три мужчины дождались посадки и были переданы медикам в состоянии средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Ранее уральские врачи спасли восьмилетнего мальчика на рейсе из Таиланда в Россию. Как стало известно, во время перелета из азиатской страны в Кольцово у школьника началась рвота, появилась боль в животе и температура. Оказавшиеся на борту реаниматолог из Тюмени и гинеколог из Екатеринбурга более четырех часов оказывали ребенку помощь.

