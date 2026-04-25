Россиянка спасла жизни сразу трех пассажиров на борту самолета

Врач из Уфы Кулова спасла жизни трех пассажиров на борту самолета

Врач из Уфы Динара Кулова спасла жизни сразу трех человек на борту самолета. Об этом сообщил Минздрав Башкирии во «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, экстренный случай произошел во время рейса Уфа — Новосибирск — Владивосток, пассажирам которого стало плохо. На поиск бортпроводниками медика откликнулась заместитель главврача Республиканской клинической больницы имени Куватова, летевшая на Дальневосточный конгресс.

Сначала Кулова при помощи аптечки стабилизировала состояние мужчины, у которого резко упало артериальное давление и проявлялись симптомы слабости и головокружения. В это же время потерял сознание пассажир, сдававший перед полетом кровь в качестве донора. «Пока врач стабилизировала двоих, помощь требовалась и третьему. Несмотря на сложные обстоятельства, она действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям», — говорится в сообщении.

Все три мужчины дождались посадки и были переданы медикам в состоянии средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

