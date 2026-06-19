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Забота о себе
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08:30, 19 июня 2026Забота о себе

Назван идеальный завтрак для ощущения сытости до обеда

Диетолог Хендрикс: Завтрак из двух яиц помогает ощущать сытость до обеда
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sarah Shull / Unsplash

Американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, обеспечивающий ощущение сытости до обеда. Рекомендациями она поделилась на сайте американской писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.

Хендрикс посоветовала начинать день с двух яиц — вареных, жареных или приготовленных в виде омлета. По словам диетолога, в двух яйцах содержится примерно 13 граммов высококачественного белка, который поможет ощущать сытость до обеда.

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Диетолог добавила, что достаточное потребление белка также помогает сохранить мышечную массу во время похудения. Кроме того, белки и полезные жиры, содержащиеся в яйцах, помогают сбалансировать уровень сахара в крови, что тоже продлевает ощущение сытости, заключила она.

Ранее диетологи Кордиалис Мсора-Касаго и Грегори Лафортун заявили, что пальмовое масло, несмотря на плохую репутацию, приносит пользу здоровью. По их словам, продукт помогает усваивать витамины и является источником полезных веществ.

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