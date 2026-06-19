Назван идеальный завтрак для ощущения сытости до обеда

Диетолог Хендрикс: Завтрак из двух яиц помогает ощущать сытость до обеда

Американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, обеспечивающий ощущение сытости до обеда. Рекомендациями она поделилась на сайте американской писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.

Хендрикс посоветовала начинать день с двух яиц — вареных, жареных или приготовленных в виде омлета. По словам диетолога, в двух яйцах содержится примерно 13 граммов высококачественного белка, который поможет ощущать сытость до обеда.

Диетолог добавила, что достаточное потребление белка также помогает сохранить мышечную массу во время похудения. Кроме того, белки и полезные жиры, содержащиеся в яйцах, помогают сбалансировать уровень сахара в крови, что тоже продлевает ощущение сытости, заключила она.

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