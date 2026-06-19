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Забота о себе
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16:30, 19 июня 2026Забота о себе

Назван самый полезный для щитовидной железы орех

Нутрициолог Смирнова: Для здоровья щитовидной железы полезен бразильский орех
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitr1ch / Shutterstock / Fotodom

Желающим поддержать здоровье щитовидной железы людям следует включить в рацион один орех, заявила врач по медицинской профилактике, нутрициолог Юлия Смирнова. Его врач назвала в беседе с РИА Новости.

Врач отметила, что для щитовидной железы полезен бразильский орех. «Достаточно двух-четырех штук в день, чтобы закрыть норму по селену, поскольку без селена йод не усваивается. Также йод и селен содержат яйца и молочные продукты», — добавила Смирнова.

Она также подчеркнула, что для правильной работы щитовидной железы нужны жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, льняном масле или грецких орехах; витамин D3, которого много в яичных желтках, печени трески, жирной рыбе; магний — им богаты тыквенные семечки, шпинат, гречка, какао; а также кальций, который есть в кунжуте, твердом сыре, твороге, миндале. Помимо этого, для этого органа нужны цинк, витамины А, Е, группы В.

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В то же время Смирнова уточила, что при дефиците йода или болезни Хашимотопродукты не заменят лекарства, а избыток йода может приводить к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы.

Ранее врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова рассказала, при какой болезни не рекомендуется есть мороженое. Врач предупредила, что мороженое нельзя есть при ангине, особенно с гнойными пробками.

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