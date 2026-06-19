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15:09, 19 июня 2026Экономика

Названо число разрешенных для купания пляжей в Москве

Роспотребнадзор: В Москве для купания разрешены Пионерский и Путяевский пруды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По состоянию на середину июня 2026 года в Москве для купания доступны семь зон отдыха. Разрешенные для плавания места столицы назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Речь идет о Белом озере и Путяевском пруде №1 на востоке Москвы, Школьном озере в Зеленограде, Пионерском пруде в парке Горького, Тропаревском пруде на юго-западе, а также зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» на северо-западе столицы. «В указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в зонах отдыха «Большой городской пруд» в Зеленограде и на берегу Москвы-реки в районе пляжа «Динамо» качество воды ухудшилось, так что купаться не рекомендуется. Кроме них, из-за несоответствия качества воды и песка без возможности купания работает зона отдыха «Левобережье» на севере города. Еще три зоны отдыха с купанием — озеро Черное, Головинские пруды и «Мещерское» — в данный момент закрыты на реконструкцию.

Ранее стало известно, что в Московской области открыли 90 пляжей для купания.

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