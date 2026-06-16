Названо количество открывшихся в Подмосковье пляжей

МЧС: 90 пляжей для купания открыто в Подмосковье

В Подмосковье открыли 90 пляжей для купания, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в городских округах, а также в Орехово-Зуево и Мытищах — по шесть.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти московских зонах отдыха. Это озеро «Белое» и Путяевский пруд №1 в Восточном округе (ВАО), Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде (ЗелАО), пляж «Динамо» в Северном округе (САО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в Северо-Западном округе (СЗАО), Пионерский пруд в центре города и Тропарево в Юго-Западном округе (ЮЗАО).

Зона отдыха «Мещерское» на западе столицы, озеро «Черное» в Зеленограде и Головинские пруды на севере города подходят для купания, но были закрыты на реконструкцию.