Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 16 июня 2026Экономика

Названо количество открывшихся в Подмосковье пляжей

МЧС: 90 пляжей для купания открыто в Подмосковье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Подмосковье открыли 90 пляжей для купания, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в городских округах, а также в Орехово-Зуево и Мытищах — по шесть.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти московских зонах отдыха. Это озеро «Белое» и Путяевский пруд №1 в Восточном округе (ВАО), Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде (ЗелАО), пляж «Динамо» в Северном округе (САО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в Северо-Западном округе (СЗАО), Пионерский пруд в центре города и Тропарево в Юго-Западном округе (ЮЗАО).

Зона отдыха «Мещерское» на западе столицы, озеро «Черное» в Зеленограде и Головинские пруды на севере города подходят для купания, но были закрыты на реконструкцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады

    Пять человек пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

    В США призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

    Зеленский запланировал новую встречу с Трампом

    В постпредстве при ЕС оценили новые антироссийские санкции

    На Украине Зеленского обвинили в нарушении своих обещаний

    Мужчина украл у соседки лотерейный билет с выигрышем на 13 миллионов рублей и сжег его

    Назван способ Израиля сорвать сделку США и Ирана

    Раскрыта формула идеального завтрака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok