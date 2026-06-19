Один вид российских атак поставил военную экономику Киева под удар

Reuters: Атаки на морские порты Украины ударят по военной экономике Киева и мировому рынку

Российские атаки на украинские порты поставили военную экономику Киева под удар, так же могут быть последствия для мирового рынка. Дело в том, что они могут привести к сокращению экспорта украинского зерна, передает Reuters.

Усиление ударов по портам, судам, железной дороге и энергетической инфраструктуре привело к тому, что экспорт через Одессу упадет с 6 миллионов до 4 миллионов тонн в месяц, предупредил министр экономики республики Тарас Высоцкий. Проблема усугубляется тем, что более 90 процентов украинского экспорта проходит именно через черноморские порты, а перенаправить грузы можно только частично и это сделает логистику дороже.

Убытки портовых терминалов с начала проведения спецоперации (СВО) уже достигли 1,5 миллиарда долларов, отмечает агентство. Одновременно с этим увеличивается число ударов по судам, это повышает стоимость фрахта и вынуждает владельцев судов избегать порты Украины.

«Для Украины это удар не только по аграрному сектору, но и по валютным поступлениям в военную экономику. Кроме того, страна обеспечивает около 6 процентов мирового экспорта пшеницы и 11 процентоа экспорта кукурузы, поэтому последствия могут затронуть и мировой рынок», — заключается в статье.

В начале июня ВС России атаковали Одессу с моря. Ударные беспилотники нанесли повреждения порту и другим объектам инфраструктуры.