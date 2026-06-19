Оперштаб Кубани высказался о загрязнении Черного моря

Оперштаб Кубани: Сообщения о загрязнении Черного моря и паразитах в реках региона – фейк

Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал информацию в социальных сетях о загрязнении Черного моря. Заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале оперштаба.

«Информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона. Это – фейк!», — говорится в сообщении.

В оперштабе пояснили, что отчет Роспотребнадзора, на который ссылаются авторы постов о загрязнении моря и других водоемов, действительно опубликован, но данные там за прошедший год, а не за текущий.

Данное исследование морской воды проводили, когда произошла авария с нефтяными танкерами в Керченском проливе, и сейчас эти данные не являются актуальными.

А итогов исследования воды в реках Краснодарского края вовсе нет в опубликованном отчете.

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