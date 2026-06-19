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12:13, 19 июня 2026Россия

Россияне дали оценку работе Путина

ФОМ: Более 70 процентов россиян заявили о доверии президенту РФ Путину
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via Reuters

Большинство (75 процентов) россиян считают, что президент России Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 12 процентов придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

О доверии российскому лидеру заявили 74 процента опрошенных, об обратном — 15 процентов респондентов.

«О доверии Владимиру Путину заявили 74 % россиян. Также большинство населения — 75 % — уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Положительно работу правительства России оценили 48 процентов участников исследования (против 33 процентов), работу премьер-министра Михаила Мишустина — 52 процента против 15.

ФОМ проводил еженедельный опрос с 12 по 14 июня. Его участниками стали 1500 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Путин шуткой отреагировал на заминку с переводчиком, которая случилась на переговорах с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

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