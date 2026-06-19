Россияне дали оценку работе Путина

Большинство (75 процентов) россиян считают, что президент России Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 12 процентов придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
О доверии российскому лидеру заявили 74 процента опрошенных, об обратном — 15 процентов респондентов.
«О доверии Владимиру Путину заявили 74 % россиян. Также большинство населения — 75 % — уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.
Положительно работу правительства России оценили 48 процентов участников исследования (против 33 процентов), работу премьер-министра Михаила Мишустина — 52 процента против 15.
ФОМ проводил еженедельный опрос с 12 по 14 июня. Его участниками стали 1500 человек старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что Путин шуткой отреагировал на заминку с переводчиком, которая случилась на переговорах с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.