Первую леди Нью-Йорка заметили в контрафактном наряде

Первая леди Нью-Йорка Рама Дуваджи вышла в свет в наряде из контрафактного материала

Первая леди Нью-Йорка, художница, иллюстратор и общественная деятельница Рама Дуваджи вышла в свет в наряде из контрафактного материала. Об этом пишет издание Page Six.

28-летнюю Дуваджи заметили на параде в поддержку баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в платье, сшитом на заказ из неоригинальных футболок с символикой финала НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

Дизайнер Клэр Салливан создала изделие с открытым плечом, соединив белую, оранжевую и синие футболки с эмблемами знаменитой команды.

Первая леди Нью-Йорка также надела пышную черную юбку, дополнив образ золотыми ожерельями, оранжевыми круглыми серьгами и черными кроссовками Nike Air Rift.

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