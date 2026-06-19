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10:46, 19 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян призвали отказаться от одной связанной с овощами привычки

Агроном Куренин: Хранение овощей в пакетах ухудшает вкус и ускоряет порчу
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: rigsbyphoto / Shutterstock / Fotodom

Многие тщательно выбирают плоды в магазинах, однако не задумываются об их хранении: после покупки они часто остаются в полиэтилене, рассказал агроном, технический консультант «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин. В беседе с «Лентой.ру» он не рекомендовал держать овощи в пакетах.

По словам эксперта, хранить плодовые в полиэтилене нельзя по ряду причин. Во-первых, пакеты удерживают влагу, за счет чего образуется конденсат, который ускоряет порчу, создавая неблагоприятную среду и способствуя появлению бактерий и плесени. Во-вторых, ограниченное поступление воздуха в емкости для хранения негативно сказывается на овощах: плоды становятся более мягкими, теряют упругость и насыщенный вкус. Особенно это отражается на томатах, баклажанах и перцах, отметил Куренин.

Третья причина, по которой стоит отказаться от хранения овощей в пластиковых пакетах — накопление этилена, сообщил специалист. Дело в том, что некоторые плодовые выделяют это соединение, которое является природным гормоном и ускоряет процесс созревания, объяснил собеседник «Ленты.ру». В закрытых пакетах концентрация этилена увеличивается, что приводит к перезреванию и ускоренной порче, уточнил он.

«Таким образом, для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах. Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей», — заключил агроном.

Ранее агроном Павел Лагута рассказывал, что в июне полезно обрабатывать садовые деревья, которые активно формируют завязи и зеленеют, раствором мочевины.

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