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03:46, 19 июня 2026Мир

Полиция арестовала 13-летнюю девочку по делу об убийстве родителей

Dutch News: В Нидерландах арестована 13-летняя девочка по делу об убийстве родителей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

В Нидерландах полиция арестовала 13-летнию девочку по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом сообщил телеканал Dutch News со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела 53-летних супругов были найдены в доме в городе Меерстад, провинция Гронинген.

Расследование смерти пары продолжается и полиция пока не раскрывает деталей случившегося, ссылаясь на проведение тактических и судебно-медицинских экспертиз.

Издание The Telegraaf, отметило, что во дворе дома, где все случилось, установлена табличка о его продаже, а семья готовилась к переезду. В доме также находилась собака, которую передали в приют для животных.

Ранее в российском регионе пьяный подросток убил подругу во время ссоры.

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