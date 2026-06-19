Полиция арестовала 13-летнюю девочку по делу об убийстве родителей

Dutch News: В Нидерландах арестована 13-летняя девочка по делу об убийстве родителей

В Нидерландах полиция арестовала 13-летнию девочку по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом сообщил телеканал Dutch News со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела 53-летних супругов были найдены в доме в городе Меерстад, провинция Гронинген.

Расследование смерти пары продолжается и полиция пока не раскрывает деталей случившегося, ссылаясь на проведение тактических и судебно-медицинских экспертиз.

Издание The Telegraaf, отметило, что во дворе дома, где все случилось, установлена табличка о его продаже, а семья готовилась к переезду. В доме также находилась собака, которую передали в приют для животных.

Ранее в российском регионе пьяный подросток убил подругу во время ссоры.