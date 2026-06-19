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02:46, 19 июня 2026Из жизни

Порноактрисы-близняшки рассказали о съемках вместе

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Австралии порноактрисы-близняшки рассказали, что категорически отказываются сниматься вместе в интимных сценах. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 21-летних Амелии и Эйприл Мэддисон, их бизнес-модель строится на том, чтобы зрители не могли отличить одну сестру от другой. Для этого они уже потратили около 40 тысяч австралийских долларов (почти 2,5 миллиона рублей) на пластические операции, коррекцию губ, изменение цвета волос и другие процедуры — и не планируют останавливаться. Чем выше степень сходства, объясняют они, тем больше подписчики готовы платить за контент, при просмотре которого невозможно понять, кто из близняшек находится в кадре.

Однако, несмотря на многомиллионные заработки и постоянные просьбы фанатов, сестры обозначили жесткие границы допустимого: они никогда не будут сниматься вместе в секс-сценах. «Мы получаем время от времени запросы на "слово на 'и'", но очевидно, что мы этого не делаем», — говорит Эйприл. Девушки подчеркивают, что не намерены нарушать этот принцип даже ради больших денег.

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