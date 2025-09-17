Из жизни
07:26, 17 сентября 2025

Порнозвезда ушла из секс-индустрии и обратилась к религии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Amphol Thongmueangluang / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Японо-американская порнозвезда Кае Асакура оставила карьеру ради веры. Об этом пишет Daily Star.

Асакура ушла из секс-индустрии после того, как обратилась к религии. Она приняла ислам и стала носить хиджаб. С тех пор ее видели молящейся в мечетях. Женщина даже соблюдала пост во время Рамадана

Фанаты Асакуры уже стали привыкать к ее новому образу, когда в сети вышел новый порнофильм с ее участием. Асакура поспешила объясниться. По ее словам, опубликованное видео было снято еще два года назад. Компания, с которой она сотрудничала, будет продолжать выпускать фильмы с ней, пока они не закончатся. Асакура призналась, что не может этому помешать.

Подписчики бывшей порнозвезды также заметили, что в ее профиле X до сих пор есть ссылки на аккаунты с эротическим контентом. Асакура объяснила, что пока не может удалить их из-за условий контракта, по которому она работала.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бриттни Де Ла Мора оставила карьеру, обратилась к религии и создала курс «Как избавиться от порнозависимости». Она заявила, что Бог вел ее в правильном направлении и действительно помог ей освободиться.

    Все новости