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08:05, 19 июня 2026Мир

Поведение украинских беженцев вызвало серьезное беспокойство в одной стране

DR: В Дании сильно обеспокоены ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Carsten Koall / Global Look Press

Власти ряда коммун и полицейские округа Дании выразили серьезное беспокойство в связи с ростом правого экстремизма среди беженцев с Украины. Об этом со ссылкой на главу центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Дании Кеннета Смидта Хансена сообщает местная телерадиокомпания DR.

С весны текущего года в ведомство поступило приличное число жалоб на украинскую молодежь. Жалобы касались высказываний в отношении меньшинств, татуировок и стиль одежды украинцев.

«Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы», — подчеркнул чиновник.

Кеннет Смидт Хансен заключил, что данную тенденцию среди украинских беженцев надо воспринимать максимально серьезно и пресечь ее как можно раньше, пока все не закончилось насилием.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен захотела ограничить прием украинских беженцев в Евросоюз.

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