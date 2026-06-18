Фон дер Ляйен захотела ограничить прием украинских беженцев в ЕС

DPA: Фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает DPA со ссылкой на письмо, направленное ею лидерам европейских стран перед саммитом Евросоюза.

Как отмечает агентство, глава ЕК намерена изменить упрощенные правила приема граждан Украины, но в то же время предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев.

DPA не приводит детали предложения, однако уточняется, что сфера применения регламента якобы должна быть изменена таким образом, чтобы не подрывать обороноспособность Украины. Не исключено, что будут изменены правила приема мужчин призывного возраста.

Ранее стало известно, что МВД Чехии намерено ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Согласно изменениям, они должны будут работать, вести бизнес или состоять на учете в службе занятости для получения гуманитарной помощи.