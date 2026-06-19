Появились подробности обвинения в изнасиловании против бывшего депутата Госдумы

«Ъ»: Экс-депутата ГД Напсо обвинила в изнасиловании его помощница, он объявлен в розыск

Бывшего депутата Госдумы России Юрия Напсо объявили в розыск по уголовному делу об изнасиловании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Расследование было начато по заявлению бывшей помощницы экс-парламентария, которая обвинила его в надругательстве. Сам Напсо поначалу заявлял, что ему неизвестно, какая женщина могла выдвинуть против него обвинение.

В феврале его позиция изменилась, и он признался, что после развода с женой сожительствовал с помощницей-студенткой, которой полностью доверял. Он уверял, что возлюбленная якобы подделала его подпись на бланке и перевела на свой счет два миллиона рублей в качестве премии. А когда Напсо узнал о махинации и потребовал вернуть деньги, любовница якобы в отместку обвинила его в изнасиловании.

Сейчас его комментарий газете не удалось получить, так как телефон экс-депутата недоступен.

Следственный комитет России добился заочного ареста Напсо.

Он был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года, в 2025 году его лишили мандата за отсутствие на заседаниях в течение двух лет. Напсо проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Позже суд также постановил обратить в доход государства 60 принадлежащих ему объектов недвижимости.