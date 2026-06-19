Раскрыта цель обысков в домах обезвреженных лидеров запрещенного движения

В Иркутской области задержаны лидеры и участники запрещенного движения

В Иркутской области задержали двух лидеров и пятерых участников запрещенного экстремистского движения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской»). Всех заключили под стражу.

По местам жительства фигурантов проведены обыски. В результате обнаружили и изъяли запрещенную литературу, один миллион рублей и документы, которые подтверждают сбор и распределение денег среди участников движения.

По данным следствия, двое лидеров признанного экстремистским в России движения занимали высшее положение в преступной иерархии, в городе Зима и Саянске занимались организацией и жизнеобеспечением этой организации. Они проводили беседы с теми, кто разделял криминальные взгляды. Они объясняли им основы идеологии экстремистской организации и пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске суд приговорил одного из создателей группировки «Центр-Камаз» — ячейка «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России) к 3,5 года лишения свободы.