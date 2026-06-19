Раскрыто количество уничтоженных над российскими регионами беспилотников ВСУ

Минобороны: Средства ПВО уничтожили над регионами России 133 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 133 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое количество сбитых устройств раскрыли в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что перехватить и ликвидировать вражеские дроны удалось в течение ночи в период с 20:00 18 июня до 7:00 19 июня.

Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, а также Московский регион. Дроны были сбиты над Крымом и Черным морем.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого сообщалось об уничтожении 40 украинских беспилотников над регионами России. Тогда устройства были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.