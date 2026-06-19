Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 19 июня 2026Россия

Раскрыто количество уничтоженных над российскими регионами беспилотников ВСУ

Минобороны: Средства ПВО уничтожили над регионами России 133 беспилотника ВСУ
Майя Назарова

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 133 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое количество сбитых устройств раскрыли в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что перехватить и ликвидировать вражеские дроны удалось в течение ночи в период с 20:00 18 июня до 7:00 19 июня.

Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, а также Московский регион. Дроны были сбиты над Крымом и Черным морем.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого сообщалось об уничтожении 40 украинских беспилотников над регионами России. Тогда устройства были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС поставил под угрозу связь на Украине через Starlink

    Россиянин загадочно исчез перед отпуском

    Переговоры США и Ирана отменили

    Поведение украинских беженцев вызвало серьезное беспокойство в одной стране

    Гигантский питон проглотил женщину в огороде

    В Армении высказались о соответствии Пашиняна политике ЕС

    Раскрыто количество уничтоженных над российскими регионами беспилотников ВСУ

    В России в четвертый раз не смогли продать национализированную компанию

    ЕС призвали воспользоваться «импульсом» для диалога с Путиным

    Дело Лерчек передали для рассмотрения другому судье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok