Операторы дронов ВСУ целенаправленно пытались убить инвалида I группы в селе Покровка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносили удары по мирным жителям села Покровка. Очевидец в разговоре с РИА Новости раскрыл подробности охоты украинских дроноводов на них и инвалида первой группы.

«Дроны разбили, спалили все. Именно нас искали, чтобы уничтожить. Нас три человека, инвалид первой группы еще у нас. Спалили сначала дом, один, второй, третий, машины, мотоциклы», — вспоминает собеседник агентства.

Мужчина подчеркнул, что было заметно мастерство вражеских дроноводов, набитая рука. Дроны без проблем пролетали между деревьями, залетали в беседку и пролетали между бельем, которое было развешано на веревках для сушки.

ВСУ, по словам мужчины, уничтожили Покровку практически полностью, а также целенаправленно били не только по простым гражданам, но и по социальным объектам.

Ранее стало известно о том, что жители уничтоженной Вооруженными силыми Украины Покровки в Херсонской области находили обломки польских дронов.