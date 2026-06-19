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04:32, 19 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности охоты операторов дронов ВСУ на инвалида

Операторы дронов ВСУ целенаправленно пытались убить инвалида I группы в селе Покровка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносили удары по мирным жителям села Покровка. Очевидец в разговоре с РИА Новости раскрыл подробности охоты украинских дроноводов на них и инвалида первой группы.

«Дроны разбили, спалили все. Именно нас искали, чтобы уничтожить. Нас три человека, инвалид первой группы еще у нас. Спалили сначала дом, один, второй, третий, машины, мотоциклы», — вспоминает собеседник агентства.

Мужчина подчеркнул, что было заметно мастерство вражеских дроноводов, набитая рука. Дроны без проблем пролетали между деревьями, залетали в беседку и пролетали между бельем, которое было развешано на веревках для сушки.

ВСУ, по словам мужчины, уничтожили Покровку практически полностью, а также целенаправленно били не только по простым гражданам, но и по социальным объектам.

Ранее стало известно о том, что жители уничтоженной Вооруженными силыми Украины Покровки в Херсонской области находили обломки польских дронов.

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