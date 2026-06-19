Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:15, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали пять необходимых перед ремонтом телефона действий

F6: Во время ремонта смартфона мастер может получить доступ к личным данным
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время починки смартфона или компьютера мастер может получить доступ к личным данным пользователя, предупредил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам пять действий, которые необходимо совершить перед ремонтом устройства.

«Смартфон и компьютер — не просто ваши проводники в мир цифровых сервисов. Они хранят ключи от ваших банковских счетов, логины и пароли для десятков учетных записей, важные документы, фото и видео. Компрометация этих данных грозит потерей не только денег и доступов к привычным электронным услугам, но и другими неприятностями», — предупредил Янов.

Получение доступа к данным посторонним человеком, в том числе сотрудником мастерской, угрожает их компрометацией. Это касается не только фотографий или переписок, но и банковских сведений. Однако этот риск — не единственный. Злоумышленник может попытаться установить на устройство вредоносное программное обеспечение или подсмотреть сохраненные пароли от различных сервисов.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
«Номер один для преступников» На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
«Номер один для преступников»На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
1 сентября 2024
Россию заполонили серые сим-карты. С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
Россию заполонили серые сим-карты.С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
25 сентября 2024

«Как избежать этих угроз? Если кратко, то вот пять рекомендаций, которые помогут свести риски перед сдачей гаджета в ремонт к минимуму: сделайте резервную копию и удалите все конфиденциальные данные, зашифруйте диск устройства, проверьте, что во всех важных приложениях установлена многофакторная аутентификация, выйдите из всех аккаунтов и включите режим пропажи», — посоветовал Янов.

Он добавил, что если сломанное устройство не включается, то выполнить некоторые из этих рекомендаций не удастся. Однако в этом случае поможет активированный режим пропажи — при первом включении после починки устройства оно будет заблокировано, что сведет риски кражи данных или заражения вредоносным ПО к нулю.

Ранее стало известно, что хакеры крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола. Российских геймеров преступники атаковали с помощью сервиса Steam Workshop и приложения Wallpaper Engine.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал реальную цель Европы в переговорах по Украине

    Российские военные показали дуэль дроноводов в Сумской области

    Бывшая жена банкира Бородина полуголой снялась для обложки Vogue

    Мадьяр рассказал о принятом в последний момент решении по Украине

    Зеленский встретился с премьером Словакии

    Лавров высказался о достижении целей СВО

    Хегсет резко высказался в адрес союзников США по НАТО

    Мадьяр сделал тревожное для Зеленского заявление об Украине

    23-летняя девушка пожаловалась на пикантную проблему во время орального секса

    Лавров высказался об экспансии Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok