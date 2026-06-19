Россиянам назвали пять необходимых перед ремонтом телефона действий

F6: Во время ремонта смартфона мастер может получить доступ к личным данным

Во время починки смартфона или компьютера мастер может получить доступ к личным данным пользователя, предупредил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам пять действий, которые необходимо совершить перед ремонтом устройства.

«Смартфон и компьютер — не просто ваши проводники в мир цифровых сервисов. Они хранят ключи от ваших банковских счетов, логины и пароли для десятков учетных записей, важные документы, фото и видео. Компрометация этих данных грозит потерей не только денег и доступов к привычным электронным услугам, но и другими неприятностями», — предупредил Янов.

Получение доступа к данным посторонним человеком, в том числе сотрудником мастерской, угрожает их компрометацией. Это касается не только фотографий или переписок, но и банковских сведений. Однако этот риск — не единственный. Злоумышленник может попытаться установить на устройство вредоносное программное обеспечение или подсмотреть сохраненные пароли от различных сервисов.

«Как избежать этих угроз? Если кратко, то вот пять рекомендаций, которые помогут свести риски перед сдачей гаджета в ремонт к минимуму: сделайте резервную копию и удалите все конфиденциальные данные, зашифруйте диск устройства, проверьте, что во всех важных приложениях установлена многофакторная аутентификация, выйдите из всех аккаунтов и включите режим пропажи», — посоветовал Янов.

Он добавил, что если сломанное устройство не включается, то выполнить некоторые из этих рекомендаций не удастся. Однако в этом случае поможет активированный режим пропажи — при первом включении после починки устройства оно будет заблокировано, что сведет риски кражи данных или заражения вредоносным ПО к нулю.

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