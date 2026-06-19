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09:51, 19 июня 2026Силовые структуры

Россиянин случайно расправился с приятелем на охоте

Охотник из Томской области перепутал друга на лодке с лосем и застрелил его
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Томской области 48-летний охотник выстрелил в своего друга, приняв его за лося. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Предварительно, все произошло в июне. Приятели охотились в лесу в окрестностях поселка Четь‑Конторка. Уже ночью один из друзей заметил движущуюся фигуру на озере и выстрелил в нее, решив, что это лось. На деле же это оказался его 45-летний приятель на лодке — мужчина получил ранение груди, которое оказалось летальным.

Стрелявший в него охотник полностью признал вину. Ему вменяют часть 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее в Донецкой Народной Республике поймали лжесотрудника ФСБ с оружием.

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