В российском регионе поймали лжесотрудника ФСБ с оружием

В Донецке лжесотрудник ФСБ угрожал работникам логистической компании оружием

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали лжесотрудника ФСБ, который угрожал оружием работникам логистической компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ России.

Задержанными дебоширом оказался житель Донецка. Мужчина пришел в логистическую компанию, достал оружие и, представившись сотрудником ФСБ, стал угрожать им сотрудникам.

Ранее в Запорожской области ФСБ задержала двух местных жительниц, подозреваемых в государственной измене. По данным следствия, они занимались переводом денег на расчетные счета, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.