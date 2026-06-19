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07:30, 19 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе поймали лжесотрудника ФСБ с оружием

В Донецке лжесотрудник ФСБ угрожал работникам логистической компании оружием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали лжесотрудника ФСБ, который угрожал оружием работникам логистической компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ России.

Задержанными дебоширом оказался житель Донецка. Мужчина пришел в логистическую компанию, достал оружие и, представившись сотрудником ФСБ, стал угрожать им сотрудникам.

Ранее в Запорожской области ФСБ задержала двух местных жительниц, подозреваемых в государственной измене. По данным следствия, они занимались переводом денег на расчетные счета, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

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