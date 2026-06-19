Россиянка фотографировала таблички на могилах бойцов СВО ради новой мошеннической схемы

ФСБ раскрыла новую мошенническую схему с фото павших бойцов СВО

ФСБ раскрыла новую мошенническую схему после поимки жительницы Свердловской области, фотографировавшей таблички на могилах бойцов, павших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире телеканала ОТВ рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ Елена Докучаева.

По данным силовиков, кураторы убедили девушку делать снимки якобы ради проекта по сохранению памяти героев СВО, за каждое фото платили от 80 до 100 рублей, больше всего ценились четкие снимки. Задержанная успела на одном кладбище сделать тысячи фотографий, которые переслала заказчикам. В ФСБ рассказали, что снимки нужны мошенникам, чтобы с помощью искусственного интеллекта создавать фейковые видео умерших, которые затем пересылают близким, чтобы выманить у них деньги.

Как правило, родственников павшего бойца убеждают, что в его могиле лежит другой человек, а он находится в плену, откуда его отпустят за определенную плату. Люди в сложном эмоциональном состоянии, как правило, соглашаются на подобное и лишаются средств.

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