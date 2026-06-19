Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

В Санкт-Петербурге мать и дочь получили два и три года условного срока соответственно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным следствия, женщины за одну ночь обчистили двух мужчин на 440 тысяч рублей. Сердцеедки находили в питейных заведениях северной столицы россиян, в состоянии алкогольного опьянения. После знакомства дамы приглашали их к себе в квартиру, а затем когда спутники теряли бдительность переводили с их телефонов себе деньги. Один лишился 89 тысяч рублей, второй уже 350 тысяч.
Впрочем, в суде семья утверждала, что деньги ухажеры переводили им добровольно якобы на нижнее белье и косметические услуги.
Ранее в Ивановской области был задержан мужчина, который встречался с россиянками с сайта знакомств и угонял их автомобили.