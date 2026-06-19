Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 19 июня 2026Силовые структуры

Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

Сердцеедку из Петербурга и ее дочь осудили за кражу денег у обольщенных мужчин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadym Huzhva / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мать и дочь получили два и три года условного срока соответственно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным следствия, женщины за одну ночь обчистили двух мужчин на 440 тысяч рублей. Сердцеедки находили в питейных заведениях северной столицы россиян, в состоянии алкогольного опьянения. После знакомства дамы приглашали их к себе в квартиру, а затем когда спутники теряли бдительность переводили с их телефонов себе деньги. Один лишился 89 тысяч рублей, второй уже 350 тысяч.

Впрочем, в суде семья утверждала, что деньги ухажеры переводили им добровольно якобы на нижнее белье и косметические услуги.

Ранее в Ивановской области был задержан мужчина, который встречался с россиянками с сайта знакомств и угонял их автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

    «Гринч» с Джимом Керри получит продолжение спустя 26 лет

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok