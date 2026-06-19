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03:30, 19 июня 2026Путешествия

Россиянка описала жителей Мексики словами «даже не понимают, насколько им повезло»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетПраздники в России

Фото: ooo.photography / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Мексике, описала жителей этой страны словами «даже не понимают, насколько им повезло». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации заметила, что мексиканцам повезло родиться в теплом климате, так как у них круглый год растут редкие для россиянина фрукты: манго, авокадо, папайя, гуава и лаймы. В Мексике они не считаются экзотическими продуктами, и люди едят их каждый день.

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«Я выросла в России и прекрасно помню времена, когда банан на столе был праздником и на праздник. Потом появились манго, авокадо и прочая экзотика. Здесь понимаешь разницу между фруктом, который тысячу километров ехал в грузовике, и фруктом, сорванным утром», — объяснила путешественница.

При этом жаркая погода не является минусом этой страны, так как Мексика «удивляет своими размерами»: мексиканцы могут отправиться в горы или на побережье — в таких местах температура воздуха разительно отличается от жарких регионов. Россиянка подчеркнула, что в Мехико находиться комфортно в любое время суток. «Многие представляют его раскаленным мегаполисом, а на деле там бывает настолько комфортная температура, что вечером хочется надеть куртку», — описала латиноамериканскую столицу Ершова.

Путешествуя по Мексике, девушка заметила, что в этой стране комфортно жить, а не только проводить двухнедельный отпуск у бассейна. «Здесь столько истории, что моя голова идет кругом: пирамиды майя, древние города, археологические раскопки; сеноты, которые выглядят так, будто их придумали для фантастического фильма. А также подземные реки, джунгли, вулканы, колониальные города. Возникает ощущение, что одной человеческой жизни просто не хватит, чтобы посмотреть все», — заключила россиянка.

Ранее Ершова отметила, что в этой стране Латинской Америки ребенок — центр маленькой вселенной. Даже небогатые родители устраивают своим детям пышные праздники.

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