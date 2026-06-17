Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 17 июня 2026Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала ее фразой «культ детей действительно существует»

Алина Черненко

Фото: David Ramos / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала ее фразой «культ детей действительно существует». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой стране Латинской Америки ребенок — центр маленькой вселенной. Вокруг него «крутятся» родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди, соседи и половина квартала. Даже небогатые родители устраивают своим детям пышные праздники и для этого арендуют зал, приглашают гостей, заказывают музыку, аниматоров и готовят горы еды.

Материалы по теме:
«Ограбления, исчезновения, стрельба». Россияне едут в Мексику, несмотря на войны картелей. Безопасно ли там отдыхать?
«Ограбления, исчезновения, стрельба». Россияне едут в Мексику, несмотря на войны картелей. Безопасно ли там отдыхать?
22 апреля 2026
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

«Для мексиканцев ребенок — это не статья расходов и не проблема, которую нужно как-то пережить до совершеннолетия. Это предмет гордости. Меня это удивляет еще и потому, что я росла совсем в другой стране и в другое время», — призналась Ершова.

Путешественница добавила, что в Мексике ребенок никогда не бывает один: его постоянно кто-то обнимает, кормит, развлекает, фотографирует и о чем-то спрашивает. «Ребенок получает больше внимания за один день, чем некоторые из нас получали за неделю», — констатировала она.

По ее словам, такое отношение к детям процветает во всех слоях общества. Даже представители криминального мира отправляют свои семьи жить в самые спокойные районы страны, обеспечивают детям хорошее образование и делают все для того, чтобы они никогда не столкнулись с той жизнью, которую выбрали родители.

Ранее эта же тревел-блогерша описала одну особенность Мексики словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком». Когда россиянка узнала, что в некоторых регионах страны до сих пор соблюдают традицию ухода за семейными захоронениями, она испытала культурный шок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первый реальный шанс на мир». Мерц высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине

    Прокуратура попросила проверить возлюбленного блогерши Лерчек

    Названы риски при употреблении кефира для некоторых категорий россиян

    В России рассказали о «шумовом ковре» для защиты от БПЛА

    56-летнюю Дженнифер Лопес обругали в сети за вульгарную позу в откровенном наряде

    Юрист высказался о законности работы снимающих незнакомцев уличных фотографов

    Наследница состояния богатой семьи унизила жениха накануне свадьбы одним требованием

    В России сочли ложью обещание Евросоюза принять Украину

    Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей

    Муж заставил жену заниматься сексом с незнакомцами и отправлять ему видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok